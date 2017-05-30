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Смертник взорвал машину возле палатки с мороженым в столице Ирака Багдаде. В результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, десятки были ранены.

Нападение произошло в преимущественно шиитском районе Каррада, где множество людей собирались прервать пост, соблюдаемый в Рамадан, после захода солнца.

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв.

ИГ часто совершает нападения на шиитов, считая их вероотступниками. Атаки группировки в Багдаде участились, после того как иракская армия при поддержке возглавляемой США коалиции начала военную кампанию по освобождению города Мосул на севере страны несколько месяцев назад.

Священный в исламе месяц Рамадан в этом году начался 27 мая. В течение этого месяца, девятого по исламскому календарю, правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и воды.