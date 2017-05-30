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Тайгер Вудс, всемирно известный игрок в гольф, был арестован в понедельник, 29 мая, утром в штате Флорида за вождение автомобиля в нетрезвом виде, сообщает местная полиция.

По словам полицейских округа Палм-Бич, Вудс был задержан около трех часов утра по местному времени в городе Джупитер и выпущен на свободу после полудня.

41-летний Тайгер Вудс проходит реабилитацию после перенесенной недавно операции на спине.

24 мая он написал в соцсетях, что операция избавила его от чудовищной боли, и что он уже давно не чувствовал себя так хорошо.

Он добавил, что возможность его возвращения в профессиональный гольф остается открытой, но что он никуда не торопится.

"Я хочу играть в гольф на профессиональном уровне, но я не строю никаких планов, - сказал Вудс. - Я не смогу нормально поворачиваться еще месяца два-три месяца. Теперь все мое внимание направлено на реабилитацию и на то, чтобы следовать всем предписаниям врачей".

Тайгер Вудс - 14-кратный победитель турниров "Мэйджор". За последние несколько лет гольфист перенес три операции на позвоночнике. В феврале у него возобновились проблемы со здоровьем, в результате чего ему пришлось отказаться от участия в турнире в Огасте.

Тайгер Вудс не побеждал на основных турнирах с 2013 года. Пресса заинтересовалась его личной жизнью еще в 2009 году, когда ему были предъявлены обвинения в неосторожном вождении автомобиля близ его дома во Флориде. Затем он признался, что изменял своей жене, и принес ей публичные извинения. Насколько известно, после этого он прошел сеансы психологической помощи.

Вудс заработал свое состояние не столько игрой в гольф, сколько от рекламодателей, многие из которых перестали иметь с ним дело после всех этих скандалов.