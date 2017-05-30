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Правительство Австралии получит законодательное право аннулировать паспорта граждан, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних, чтобы лишить педофилов возможности выезжать за границу. Это стало итогом кампании по борьбе с педофилами сенатора Деррина Хинча, пишет The Sydney Morning Herald.

Репрессивные меры будут приняты на фоне нескольких громких дел о сексуальной эксплуатации детей в Юго-Восточной Азии с участием австралийцев. "Это самый сильный шаг против детского секс-туризма за все времена. Ни одна страна никогда не принимала такие решительные меры, чтобы запретить своим гражданам поездки за границу, в том числе в уязвимые страны, ради защиты детей", - заявил министр юстиции Австралии Майкл Кинан во время пресс-конференции во вторник, 30 мая.

По словам Кинана, нынешние законы "совершенно неадекватны" ситуации, когда педофилы совершают туры ради совершения преступлений, и призвал парламент как можно скорее принять поправки в законодательство о паспортах.

Полномочия по аннулированию паспортов будут переданы министру иностранных дел Джулии Бишоп, уточняет издание. Предполагается, что карательная мера будет применяться к лицам, которые находятся в национальном "реестре педофилов". В настоящее время в списке фигурирует 3200 человек.

При этом будут возможны исключения в случаях, если у человека есть законные личные или служебные причины для поездок за границу и он не представляет опасности для детей.

Сенатор Хинч, который лоббировал изменения законодательства, отмечает, что педофилы из региона практикуют поездки в азиатские страны в секс-туры. "Эти люди говорят о своих гражданских правах? Ну, по-моему, когда вы насилуете ребенка, вы теряете некоторые из своих гражданских прав", - отметил политик.