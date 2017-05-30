В Австралии педофилам запретят выезжать из страны (1)
Правительство Австралии получит законодательное право аннулировать паспорта граждан, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних, чтобы лишить педофилов возможности выезжать за границу. Это стало итогом кампании по борьбе с педофилами сенатора Деррина Хинча, пишет The Sydney Morning Herald.
Репрессивные меры будут приняты на фоне нескольких громких дел о сексуальной эксплуатации детей в Юго-Восточной Азии с участием австралийцев. "Это самый сильный шаг против детского секс-туризма за все времена. Ни одна страна никогда не принимала такие решительные меры, чтобы запретить своим гражданам поездки за границу, в том числе в уязвимые страны, ради защиты детей", - заявил министр юстиции Австралии Майкл Кинан во время пресс-конференции во вторник, 30 мая.
По словам Кинана, нынешние законы "совершенно неадекватны" ситуации, когда педофилы совершают туры ради совершения преступлений, и призвал парламент как можно скорее принять поправки в законодательство о паспортах.
Полномочия по аннулированию паспортов будут переданы министру иностранных дел Джулии Бишоп, уточняет издание. Предполагается, что карательная мера будет применяться к лицам, которые находятся в национальном "реестре педофилов". В настоящее время в списке фигурирует 3200 человек.
При этом будут возможны исключения в случаях, если у человека есть законные личные или служебные причины для поездок за границу и он не представляет опасности для детей.
Сенатор Хинч, который лоббировал изменения законодательства, отмечает, что педофилы из региона практикуют поездки в азиатские страны в секс-туры. "Эти люди говорят о своих гражданских правах? Ну, по-моему, когда вы насилуете ребенка, вы теряете некоторые из своих гражданских прав", - отметил политик.