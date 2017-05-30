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Мать задержанного девятилетнего мальчика, который читал стихи на Арбате в центре Москвы, просит полицию привлечь его мачеху к ответственности за вовлечение сына в занятия попрошайничеством. Об этом сообщил заместитель начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Юрий Титов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Как передаёт РИА Новости, Титов рассказал, что в понедельник, 29 мая, в органы внутренних дел поступило заявление от матери мальчика, в настоящее время по нему проводится комплекс проверочных мероприятий.

«В заявлении мама мальчика просит возбудить в отношении жены его отца уголовное дело по подозрению в преступлении, предусмотренном ст. 151 УК России («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»)», — сообщил представитель ведомства.

По его словам, в заявлении говорится, что бумажные денежные средства, полученные во время занятий попрошайничеством, ребёнок отдавал мачехе, а монеты ему оставляли «на мороженое».

Ранее сообщалось, что МВД проводит проверку в связи с задержанием мальчика, читавшего стихи на Арбате. В полиции сообщили, что ребёнок занимался попрошайничеством и находился на улице без сопровождения родителей. По версии отца мальчика, его сын публично декламировал «Гамлета», чтобы бороться с комплексами.

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