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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после попытки России «присвоить» себе княгиню Анну Ярославну считает украинцем русского поэта Александра Пушкина. Об этом он написал на своей странице в Twitter во вторник, 30 мая.

«Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений», — отметил министр.

Вважатиму Пушкіна українцем.Зрештою,українські Одеса і Крим неодноразово надихали його творчого генія:) #JeSuisAnnedeKyiv #JesuisUkrainienne — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 мая 2017 г.

По его словам, проблема в том, что Россия «действительно считает Анну Киевскую русской».

Ранее 30 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин «пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю» княгиню Анну Ярославну.

Днем ранее президент России в ходе пресс-конференции во Франции отметил, что «просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции». На Украине попытались оспорить слова о том, что княгиня — русская. В частности, Дмитрий Шимкив, замглавы администрации Порошенко, написал, что она родом из Киева.

По разным данным, Анна Ярославна родилась около 1024-го, 1032-го или 1036 года в Киевской Руси. Сведений, подтверждающих то, что она появилась на свет именно в Киеве, нет, как нет и другой информации о ее детстве и юности. В 1051-м княгиня вышла замуж за Генриха I и стала королевой Франции, где была известна как Анна Русская, или Анна Киевская.