Глава МИД Украины Павел Климкин решил считать Пушкина украинцем (7)
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после попытки России «присвоить» себе княгиню Анну Ярославну считает украинцем русского поэта Александра Пушкина. Об этом он написал на своей странице в Twitter во вторник, 30 мая.
«Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений», — отметил министр.
Вважатиму Пушкіна українцем.Зрештою,українські Одеса і Крим неодноразово надихали його творчого генія:) #JeSuisAnnedeKyiv #JesuisUkrainienne— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 мая 2017 г.
По его словам, проблема в том, что Россия «действительно считает Анну Киевскую русской».
Ранее 30 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин «пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю» княгиню Анну Ярославну.
Днем ранее президент России в ходе пресс-конференции во Франции отметил, что «просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции». На Украине попытались оспорить слова о том, что княгиня — русская. В частности, Дмитрий Шимкив, замглавы администрации Порошенко, написал, что она родом из Киева.
По разным данным, Анна Ярославна родилась около 1024-го, 1032-го или 1036 года в Киевской Руси. Сведений, подтверждающих то, что она появилась на свет именно в Киеве, нет, как нет и другой информации о ее детстве и юности. В 1051-м княгиня вышла замуж за Генриха I и стала королевой Франции, где была известна как Анна Русская, или Анна Киевская.
И чем больше дебил, тем выше пост.
А не далёкий местечковый пипл,всё это хавает.
Хохломордые - жгите исчо! )))