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Пранкер Лексус (Алексей Столяров) поговорил с премьер-министром Черногории Душко Марковичем от лица президента Украины Петра Порошенко. Запись имеется в распоряжении Вести.Ru.

Телефонный хулиган посетовал на то, что Киев раньше сотрудничал с Москвой, но она «устроила» Украине войну, а в Черногории хотела провести переворот. Премьер на это заявил, что для Черногории «готовился сценарий вмешательства в политическую систему, нарушения демократии, свержения законной власти и подготовки террористического акта, впоследствии, конечно, и подрыв через специфическую гибридную кампанию нашей экономики и нашей туристической отрасли».

Маркович также пообещал сохранить антироссийские санкции: Черногория как страна-кандидат на вступление в ЕС действует в соответствии с политикой Брюсселя.

Лексус уточнил, не боятся ли власти страны, что после вступления в НАТО Россия введет против Подгорицы ограничительные меры. Премьер ответил: «Пускай, если они думают, что это приносит им пользу, способствует какой-то политической долгой выгоде. Пусть сделают это. Мы готовы к этому». Он добавил, что экономика страны не зависит от России. Исключение составляет лишь сфера туризма, «но российские туристы, как и все остальные, без ограничений приезжают и в этом году», сказал он.

«Порошенко» также заявил, что держит в руке «бокал» с «чистым спиртом», разбавленным водой, и пьет за Черногорию. Кроме того, лжепрезидент признался, что это уже не первая рюмка. «К сожалению, последнее время я очень часто пью из-за того, что Россия меня сводит с ума. Когда я пью, я часто звоню другим лидерам. Скоро мы с вами победим, и я все-таки закодируюсь», — продолжил он.

Маркович поддержал своего собеседника: «Точно, точно, конечно. Нужно работать в этом направлении. Спасибо вам еще раз и всего доброго! (по-русски) На здоровье!»

После этого Лексус (почему-то) воскликнул: «Да здравствует Хорватия!» Премьер сначала сказал спасибо, потом, когда Лексус уточнил, куда он звонил — в Хорватию или Черногорию, рассмеялся и попрощался с «украинским лидером».