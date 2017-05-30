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Количество жителей, покидающих Латвию, и в будущем будет расти, считает демограф Илмар Межс.

Также продолжится опустошение регионов и рост численности населения в Риге как в главном центре развития, предлагающим намного больше возможностей для работы, отметил Межс.

Сокращение численности населения связано не только с нынешней ситуацией, но и с тем, какой она была в течение 26 лет независимости и со времен до Второй мировой войны. Переселение латышей из Латгале в центральную часть Латвии наблюдалось и в советские годы.

По мнению Межса, государство должно на политическом уровне думать о том, как удержать население в регионах и в Латвии в целом. "Важно "поймать" человека, пока он собирается переселяться еще только в Ригу или Рижский регион, потому что уехавших за границу мы уже точно больше не увидим", - сказал он.

Смертность в Латвии практически не меняется, но первые четыре месяца 2017 года показывают, что рождаемость падает. Это связано с тем, что сейчас родителями становятся рожденные в 90-е годы дети, когда рождаемость по сравнению с 80-ми годами упала в два раза, добавил демограф.

Как сообщал портал Mixnews, в начале 2017 года в Латвии проживало почти 1,950 млн человек - на 18,8 тыс. меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

За год число жителей увеличилось только в Риге - на 1800, а больше всего сократилось в Латгальском регионе - на 6300 (2,3%). В Видземе численность населения сократилась на 2,1%, в Курземе - на 1,9%, в Земгале - на 1,6%, в Рижском регионе - на 0,4%.

Во всех крупных городах, кроме Риги, - в Резекне, Лиепае, Даугавпилсе, Вентспилсе, Екабпилсе - численность населения в прошлом году также уменьшилась. Наименьшим сокращение населения было в Елгаве.

Лишь в девяти из 110 краев Латвии число жителей увеличилось, причем все эти края, за исключением Акнистского, находятся в Рижском регионе. Больше всего численность населения выросла в Царникавском, Бабитском, Адажском и Гаркалнском краях.