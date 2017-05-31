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Пентагон создает новую службу технической поддержки разведки для сил США на Балканах и в Восточной Европе. Об этом говорится в контракте, который появился на днях на портале госзакупок США. Специалисты займутся организацией разведывательных и контрразведывательных операций в в Латвии, Литве, Эстонии, в Польше, Румынии, Болгарии, а также в Косове.

Новую группу разведки разместят в том числе на территории военной базы Кэмп-Бондстил, которая находится возле города Урошевац в Косове. Там же располагается Многонациональная оперативная группировка "Восток" под командованием Соединённых Штатов — часть международных сил НАТО.

Службу разведки создают "для расширения операций и поддержки группы защиты сил в Германии и Италии и развёртывания чрезвычайных операций на Балканах". Отметим, что согласно американскому законодательству чрезвычайные операции инициируются министром обороны США Джеймсом Мэттисом в случае, если нужен военный ответ на действия врага.

Подразделение будет готовить в том числе операции армии США в Европе. В документе указаны его задачи: анализ разведданных, планирование и проведение разведывательных операций, обеспечение безопасности, а также эксплуатация, техническое обслуживание и поддержание информационных систем.

Служба поддержки будет частью разведывательного управления армии США в Европе, штаб-квартира которого находится в немецком Висбадене. Орган координирует деятельность подразделений разведки ВС США в ФРГ, Италии и Косове. Однако в тендере отмечается, что зона ответственности службы также распространится на Восточную Европу и "другие регионы".

Как отмечается в контракте, цели службы будут выходить за рамки военной контрразведки. В их число также войдут "борьба с терроризмом, анализ киберугроз и другие виды деятельности в области разведки".