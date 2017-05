В мире |

Джастин Бибер, Кэти Перри и группа Coldplay примут участие в благотворительном концерте певицы Арианы Гранде, на концерте которой в зале Manchester Arena 22 мая прогремел взрыв.

Благотворительный концерт состоится в ближайшее воскресенье на манчестерском стадионе Old Trafford.

Выручка от продажи билетов будет отправлена в фонд We Love Manchester, созданный городским советом вместе с британским отделением Красного Креста для помощи пострадавшим от теракта.

Среди звезд, которые также согласились принять участие в концерте, группа Take That, Майли Сайрус, Фарелл Уилльямс, Найл Хоран из группы One Direction и другие.

Стадион рассчитан на 50 000 зрителей. Би-би-си будет транслировать концерт в прямом эфире.

После взрыва, прогремевшего на концерте Арианы Гранде вечером 22 мая, 23-летняя певица заявила, что отменяет концерты в Лондоне, Лодзи, Антверпене, Франкфурте и Цюрихе.

"Разбита. От всего сердца, мне очень очень жаль. У меня нет слов", - написала певица в Twitter после теракта, жертвами которого стали 22 человека, включая детей.

Позже певица заявила, что хочет вернуться в Манчестер.

"Я вернусь в невероятно храбрый город Манчестер, чтобы провести время со своими фанатами и чтобы провести в их честь благотворительный концерт, собрать деньги для пострадавших и их семей", - написала артистка в Twitter несколько дней спустя.

Ранее во вторник глава манчестерской полиции Иэн Хопкинс заявил, что полиция побеседовала о концерте с родственниками жертв, большинство из них согласились на проведение шоу.

"Когда появилась идея провести концерт, моей первой реакцией было - нужно поговорить с семьями жертв, чтобы узнать, как они к этому отнесутся, - рассказал Хопкинс. - Большинство из них поддержали идею, хотя некоторые были и против, и это абсолютно понятно".

Жертвами взрыва на концерте Гранде стали 22 человека, еще 50 были ранены.

На концерт Арианы Гранде, которая пользуется большой популярностью у британских девочек-подростков, собрались в основном молодые люди, было много школьников.