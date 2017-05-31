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В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. Согласно сообщениям полиции, он произошел в центральной части города недалеко от иностранных посольств и президентского дворца.

"Это был начиненный взрывчаткой автомобиль возле немецкого посольства, однако рядом есть и другие важные учреждения. Сложно сказать, что было целью нападения", - цитирует Рейтер представителя кабульской полиции.

В министерстве внутренних дел а сообщили, что по меньшей мере 40 человек погибли или были ранены.

По данным министерства здравоохранения, более 60 раненых, большинство их которых мирные жители, отправлены в больницы.

Взрыв был такой мощности, что повредил дома на расстоянии нескольких сотен метров.

На снимках, публикуемых в социальных сетях, видно большое облако дыма над городом.

Центральная площадь города оцеплена полицией.

В последние месяцы в Кабуле неоднократно происходили нападения, в результате которых гибли люди.

Ранее в мае по меньшей мере девять мирных жителей были убиты в результате взрыва смертника возле военной колонны НАТО, проезжавшей мимо американского посольства.