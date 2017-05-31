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Президент США Дональд Трамп охотно дает номер своего мобильного телефона мировым лидерам, чтобы они звонили ему напрямую. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Тем не менее, как отмечается, такая практика нарушает дипломатические протоколы. По сведениям агентства, Трамп уже поделился номером телефона с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Пока что возможностью позвонить Трампу напрямую воспользовался только канадский премьер, сообщает AP. В пресс-службе лидеров Мексики и Канады не ответили на запрос агентства. Эксперты по безопасности полагают, что разговоры президента США по личному телефону уязвимы для разведки других государств, даже несмотря на то, что в его распоряжении находится одобренный спецслужбами смартфон.

Формальности дипломатии даются Трампу тяжело, поскольку в бытность бизнесменом он всегда был доступен по мобильному, отмечает AP.

Ранее сообщалось, что телохранитель Трампа случайно раскрыл телефонный номер главы Пентагона Джеймса Мэттиса.