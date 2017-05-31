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Непонятное слово covfefe, которое появилось в Twitter президента США Дональда Трампа в результате опечатки, за день стало самым популярным хештегом в американском сегменте Twitter, опередив по популярности твиты, посвященные теракту в Кабуле.

#covfefe What the founders wanted to put into the constitution in times such as these, but simply couldn't believe it themselves. pic.twitter.com/8nbsJH50qK — Jennifer Hall Lee (@JenniferLeeUSA) 31 мая 2017 г.

Ранее опечатка Трампа в одном из его новых сообщений в Twitter вызвала бурную реакцию пользователей интернета. "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", — написал он после полуночи по вашингтонскому времени, так и не закончив свою мысль. Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее.

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RT @NumbersMuncher: When you wake up tomorrow & realize u missed the #covfefe magic coz u went to sleep early. pic.twitter.com/8p6telQ6u1

— USA