Непонятное слово covfefe, которое появилось в Twitter президента США Дональда Трампа в результате опечатки, за день стало самым популярным хештегом в американском сегменте Twitter, опередив по популярности твиты, посвященные теракту в Кабуле.

#covfefe What the founders wanted to put into the constitution in times such as these, but simply couldn't believe it themselves. pic.twitter.com/8nbsJH50qK