В NASA объявили о полете к Солнцу
В мире | 31 мая 2017 года, 19:54
NASA объявило о запуске новой миссии по исследованию Солнца. Летом будущего года планирует запустить в космос исследовательский зонд, который приблизится к звезде на рекордно близкое расстояние в 6 млн. 200 тыс. км.
В задачу зонда будет входить исследование внешней атмосферы Солнца, а также сбор данных, которые ответят на многолетние вопросы о том, как устроены звезды.
Данная информация позволит улучшить прогнозы крупных космических погодных явлений , которые влияют на жизнь на Земле, а также спутники и космонавты в космосе.
Отмечается, что аппарат сделан из углеродного волокна с тепловым экраном толщиной 11,4 сантиметра и способен работать при температуре почти 1400 градусов по Цельсию.
Источник: news.rambler.ru