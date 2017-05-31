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NASA объявило о запуске новой миссии по исследованию Солнца. Летом будущего года планирует запустить в космос исследовательский зонд, который приблизится к звезде на рекордно близкое расстояние в 6 млн. 200 тыс. км.

В задачу зонда будет входить исследование внешней атмосферы Солнца, а также сбор данных, которые ответят на многолетние вопросы о том, как устроены звезды.

Данная информация позволит улучшить прогнозы крупных космических погодных явлений , которые влияют на жизнь на Земле, а также спутники и космонавты в космосе.

Отмечается, что аппарат сделан из углеродного волокна с тепловым экраном толщиной 11,4 сантиметра и способен работать при температуре почти 1400 градусов по Цельсию.