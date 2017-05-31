Украинским военным приказано прекратить огонь с 1 июня на Донбассе (1)

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В мире | 31 мая 2017 года, 21:59

Украинские военные сообщили, что получили приказ о запрете использования оружия в течение суток с 1 июня, сообщает пресс-центр АТО.

«Руководство ВС Украины отдало распоряжение о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов с 0.00 1 июня 2017 года до 0.00 2 июня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, в случае возникновения угрозы жизни мирных жителей, военные готовы применить оружие.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что Киев готов передать более 200 человек в рамках обмена пленными в Донбассе.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
...11 минут назад
А навсегда слабо?
А то всего лишь на один день.
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