Украинским военным приказано прекратить огонь с 1 июня на Донбассе (1)
В мире | 31 мая 2017 года, 21:59
Украинские военные сообщили, что получили приказ о запрете использования оружия в течение суток с 1 июня, сообщает пресс-центр АТО.
«Руководство ВС Украины отдало распоряжение о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов с 0.00 1 июня 2017 года до 0.00 2 июня», — говорится в сообщении.
Уточняется, что, в случае возникновения угрозы жизни мирных жителей, военные готовы применить оружие.
Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что Киев готов передать более 200 человек в рамках обмена пленными в Донбассе.
Источник: Газета.ru
А то всего лишь на один день.