В мире |

Украинские военные сообщили, что получили приказ о запрете использования оружия в течение суток с 1 июня, сообщает пресс-центр АТО.

«Руководство ВС Украины отдало распоряжение о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов с 0.00 1 июня 2017 года до 0.00 2 июня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, в случае возникновения угрозы жизни мирных жителей, военные готовы применить оружие.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что Киев готов передать более 200 человек в рамках обмена пленными в Донбассе.