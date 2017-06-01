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Власти Нидерландов закроют пять тюрем страны из-за недостатка заключенных, сообщает De Telegraaf.

Отмечается, что такая мера приведет к сокращению более 2,5 тыс. рабочих мест.

Министр юстиции Ард ван дер Стер заявил, что власти больше не могут содержать пустые тюрьмы по причине чрезмерной дороговизны.

Ранее президент США Дональд Трамп запретил переводить узников американской тюрьмы Гуантанамо в другие места заключения на территории страны и в других странах.