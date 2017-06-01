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Французский полицейский Ксавье Жюжле, убитый 20 апреля в результате атаки исламиста на Елисейских полях, и его партнер Этьен Кардиль вступили в посмертный брак, который разрешен французским законодательством.

Церемония бракосочетания прошла в присутствиии бывшего президента Франции Франсуа Олланда и мэра Парижа Анн Идальго.

37-летний полицейский, погибший на Елисейских полях, был активным борцом за права геев. Он состоял в гражданском партнерстве с Кардилем, детей у них не было.

Гибель Жюжле в ходе нападения 20 апреля, которое французские власти расценили как теракт, вызвала большой резонанс во Франции. Его партнер Кардиль произнес речь на траурной церемонии, которая также вызвала большой отклик во французском обществе.

Французское законодательство разрешает посмертный брак - мужчина или женщина может вступить в него, если существует достаточное доказательство того, что они намеревались сделать это при жизни. Желающие вступить в посмертный брак должны написать письмо на имя президента.

Ксавье Жюжле был убит в ходе стрельбы на Елисейских полях вечером 20 апреля, когда вооруженный автоматом Калашникова мужчина открыл огонь по полицейскому автомобилю.

Позже на месте атаки нашли записку, в которой нападавший называл себя сторонником "Исламского государства".

Группировка "Исламское государство" заявляла, что нападавший, который был застрелен ответным огнем, был одним из ее "бойцов". Ранее он попадал в поле зрения спецслужб как потенциальный радикал-исламист. Второй подозреваемый в причастности к нападению на Елисейских полях явился в отделение полиции в бельгийском Антверпене.