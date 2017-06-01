В Колорадо бороться с наркоманией будут за счет продажи марихуаны

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В мире | 1 июня 2017 года, 09:31

Деньги, полученные властями штата Колорадо от легальных торговцев марихуаной, направят на открытие школ, больниц и борьбу с наркоманией.

За 2016-2017 фискальный год штат получил 105 миллионов долларов налогов от продавцов легальной марихуаны. 15 миллионов направят на строительство домов для социально незащищенных слоев населения, 7 миллионов — на то, чтобы психически нездоровых граждан направляли не в тюрьмы, а специальные медицинские учреждения, возведение которых и будет профинансировано.

Почти 10 миллионов "каннабисных" долларов направят на специальную программу, в рамках которой 150 врачей посетят старшие школы города, чтобы помочь нуждающимся учащимся справиться с пристрастием к опиоидам (героину и другим схожим наркотикам).

По плану властей, в 2017 и 2018 годах по 500 тысяч долларов пойдут на финансирование пилотной программы по борьбе с героиновой наркоманией в наиболее затронутых ею округах штата.

Как уточняет издание, позитивный эффект для общества от легализации марихуаны может быть нивелирован действиями администрации президента Трампа, которая рассматривает целесообразность запрещения марихуаны на федеральном уровне.

Источник: Lenta.ru
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