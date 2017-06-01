Начинается кампания для автоводителей "Не пиши за рулем!" (+ОПРОС) (3)
В мире | 1 июня 2017 года, 10:49
В Латвии стартовала социальная кампания "Не пиши за рулем!", цель которой - сократить использование водителями мобильных телефонов.
В совместном опросе CSDD и Neste Latvija 75% опрошенных подтвердили, что говорят по телефону, находясь за рулем, а также пишут, получают СМС и пользуются интернетом. Пятая часть респондентов признали, что пользуются телефоном часто.
43,2% опрошенных водителей, находясь на рулем, читают СМС, а 27,9% пишут их. Пятая часть водителей считают, что использование телефона не мешает вождению. Чаще так думают состоятельные мужчины.
Центральный элемент кампании - видеоклип с участием актеров Леона Криванса и Арниса Лицитиса.
У некоторых правда, мозгов не хватает даже на то, чтобы опустить солнцезащитный козырёк или увеличить скорость стеклоочистителя в дождь - вчера много таких видел.