Начинается кампания для автоводителей "Не пиши за рулем!" (+ОПРОС) (3)

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В мире | 1 июня 2017 года, 10:49

В Латвии стартовала социальная кампания "Не пиши за рулем!", цель которой - сократить использование водителями мобильных телефонов.

В совместном опросе CSDD и Neste Latvija 75% опрошенных подтвердили, что говорят по телефону, находясь за рулем, а также пишут, получают СМС и пользуются интернетом. Пятая часть респондентов признали, что пользуются телефоном часто.

43,2% опрошенных водителей, находясь на рулем, читают СМС, а 27,9% пишут их. Пятая часть водителей считают, что использование телефона не мешает вождению. Чаще так думают состоятельные мужчины.

Центральный элемент кампании - видеоклип с участием актеров Леона Криванса и Арниса Лицитиса.

Комментарии 3
Ъ1 час назад
Пользование телефоном во время управления авто сильно отвлекает,так что пора за это серьезно наказывать,в конце концов для разговоров полно разной гарнитуры с которой можно спокойно рулить и вести разговор,так же пора запретить и пешеходам при переходе дороги пользоваться телефоном,сколько раз видел разных долботятлов которые идут неспешно с дико важным видом через переход,а им уже давно горит красный,а машины которым ещё горит зеленый не успевают повернуть из-за таких уродов.
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Права отбирать сразу1 час назад
Ибо реально дебилы: едет на крутой тачке у которой 100% есть встроенная хендсфри, но телефон в руках держит, ибо пару кнопок нажать и подключить телефон к авто, мозгов не хватает.
У некоторых правда, мозгов не хватает даже на то, чтобы опустить солнцезащитный козырёк или увеличить скорость стеклоочистителя в дождь - вчера много таких видел.
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₽&£1 час назад
Пора уже давно за использование телефона за рулём штрафы ввести 80-100€, а то все такие деловые прям блювать хочется! Низкий процент используют Bluetooth гарнитуру, хотя и это тоже снижает концентрацию при движении! Поднять штрафы до европейских за такие нарушения, не смотря на зарплаты в Латвии!!!
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