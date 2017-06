В мире |

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, боровшаяся за президентское кресло как представитель Демократической партии, заявила, что распространение «ложных новостей» через Facebook стало одной из причин ее поражения, сообщает Reuters.

С соответствующим заявлением Клинтон выступила на конференции по информационным технологиям в Калифорнии. Бывший кандидат в президенты утверждает, что получаемые через Facebook новости повлияли на их выбор в пользу Дональда Трампа: «Мои противники использовали контент, который был попросту лживым. При этом они использовали персонализированные способы передачи информации».

Трамп уже прокомментировал заявление Клинтон в своем твиттере: «Нечестная Хиллари Клинтон теперь обвиняет всех, кроме самой себя, отказываясь признать, что она была ужасным кандидатом».

Crooked Hillary Clinton now blames everybody but herself, refuses to say she was a terrible candidate. Hits Facebook & even Dems & DNC.