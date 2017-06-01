В Литве употреблять алкоголь можно будет только с 20 лет (1)
В мире | 1 июня 2017 года, 14:04
С 2018 года покупать и потреблять алкоголь в Литве смогут только лица, достигшие двадцатилетнего возраста.
В четверг Сейм Литвы, принимая отдельные поправки к закону о контроле над алкоголем, отклонил предложение не менять существующий порядок и разрешить потребление алкоголя с 18 лет.
В Сейме предстоит еще последнее голосование по закону в целом. "Не следует отождествлять (потребление алкоголя - прим.ред.) со службой в армии, с возможностью заключить брак, создать семью", - заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига.
Он также сказал, что лишь вопрос времени, когда Польша, Латвия и Эстония последуют примеру Литвы и разрешат употребление алкоголя только с 20 лет.
А чего так слабо придумали то с 20 лет?Давайте уж сразу с 50 )И можно подумать что там алкашня будет этот закон соблюдать)
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