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Все большее число американцев поддерживают решение об импичменте президента США Дональда Трампа, пишет издание The Hill со ссылкой на опрос Politico-Morning Consult.

Количество поддерживающих импичмент Трампа среди американцев увеличилось на пять пунктов, с 38 до 43%.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа упал до низшей отметки с начала его президентства. Лишь 38% американцев одобряют деятельность Трампа во главе США.