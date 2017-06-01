В мире |

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Об этом глава Белого дома сообщил в ходе пресс-конференции.

"Мы выходим из Парижского соглашения, но начнем переговоры по вхождению вновь либо в Парижское соглашение или в абсолютно другую сделку на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков", — сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что дальнейшие действия Соединенных Штатов будут зависеть от того, смогут ли они заключить "справедливую сделку".

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату и проинформировал об этом ближайшее окружение. Детали выхода из соглашения прорабатывает небольшая группа чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Лидеры G7 в ходе саммита в Италии попытались среди прочего достичь единства по вопросу борьбы с изменениями климата, однако в итоговой декларации 27 мая были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Еще в ходе предвыборной гонки Дональд Трамп заявлял, что необходимо пересмотреть Парижское соглашение. По его мнению, участие в нем Вашингтона негативно отразилось на энергетической отрасли страны. Трамп обещал, что в случае избрания вернет энергетикам рабочие места, включая угольную отрасль и сланцевую добычу.