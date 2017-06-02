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Суд Канкуна возобновил рассмотрение дела Алексея Макеева, обвиняемого в предумышленном убийстве, и определил ему меру наказания в виде полутора лет предварительного заключения, сообщил российский консул в Мехико Дмитрий Болбот.

Судья нашел достаточно оснований, чтобы привлечь Макеева к процессу.

"Суд определил срок в три месяца на сбор всех материалов по делу, а затем начнется непосредственно процесс с привлечением адвокатов", — сказал Болбот.

Макеев будет находиться в тюрьме временного содержания, ему назначили бесплатного адвоката. Как сообщил источник в прокуратуре штата Кинтана-Роо, россиянину грозит от 25 до 50 лет тюрьмы.

Консул еще раз подчеркнул, что посольство готово оказать Макееву всю необходимую помощь, несмотря на его отказ от содействия и нежелание ни при каких условиях возвращаться в Россию.

Несколько сотен человек 19 мая окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и скончался после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы и находился в больнице, откуда был выписан в минувший понедельник и взят под стражу.

Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

Помимо дела в отношении Макеева, прокуратура штата Кинтана-Роо также расследует само нападение на его дом и поведение полиции, не защитившей россиянина.