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Полиция Бразилии конфисковала 60 автоматов, которые были замаскированы под нагреватели для бассейнов и незаконно вывезены из американского Майами.

Оружие, среди которого 45 автоматов Калашникова, были обнаружены в грузовом терминале международного аэропорта Рио-де-Жанейро.

В рамках расследования дела уже арестованы четыре человека, сообщили в полиции.

По данным местных СМИ, это одна из крупнейших партий оружия в бразильской истории, которую удалось перехватить.

Бразильские власти опубликовали рентгеновские снимки, на которых видно, как оружие спрятано в контейнерах для нагревателей.

Предположительно, автоматы должны были пойти на продажу в Бразилии, на черном рынке такая партия может стоить до полутора миллионов долларов. Детективы пока пытаются выяснить, кто отправил оружие из Майами.

Службы безопасности Бразилии с переменным успехом пытаются предотвратить попадание оружия в руки наркокартелей и групп боевиков, которые контролируют бедные районы в крупных городах.