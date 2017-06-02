Литовские пограничники отказались пропустить четырех российских военных, которые на поезде Калининград-Москва ехали транзитом через территорию республики, сообщает Интерфакс.

Инцидент произошел на литовском пограничном пункте в Кибартай в четверг вечером. Около 21 часа сотрудники Службы охраны госграницы Литвы проверяли транзитный поезд Калининград-Москва, въезжавший в Литву из Калининградской области. Вместе с пограничниками поезд проверял и военный Центра контроля над передвижением литовской армии.

«При проверке документов выяснилось, что в одном купе находятся четверо российских военных в гражданской одежде», — сообщил представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис.

Из документов стало ясно, что это российские военные, хотя они сами это не указали. Когда группа военных из четырех и более человек следует транзитом через Литву, они считаются военным отрядом, поэтому для них требуется разрешение на проезд через Литву. Такого разрешения у российских военных не было. «Они были сняты с поезда, пограничники написали отказ в разрешении пересечь госграницу», — сказал Мишутис. До полуночи российских военных вернули на другом поезде в Калининградскую область.