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Родители учеников одной из монреальских школ выступили против того, чтобы в учебном заведении работала волонтером Карла Хомолка. Женщина отбыла 12-летнее тюремное заключение за то, что в начале 1990-х годов вместе со своим мужем убила трех девушек.

Хомолка и ее муж Пол Бернардо были осуждены в 1993 году за соучастие в изнасиловании, пытках и убийстве трех школьниц, одна из которых была ее младшей сестрой. Мужчина был приговорен к пожизненному тюремному заключению, в то время как Хомолку освободили в 2005 году, сообщает Daily Mail.

Женщина заключила сделку со следствием, рассказав все об убийствах и заявив, что она участвовала в них под принуждением со стороны супруга. Обвинения в убийстве сестры ей не предъявлялись.

За время заключения супруги-убийцы развелись. После освобождения Хомолка вышла замуж за брата своего адвоката и уехала с ним на Карибы, чтобы избежать внимания прессы.

Два года назад женщина, которая за время пребывания за пределами Канады родила троих детей, вернулась с семьей в Монреаль, где дети Хомолки поступили в частную школу Greaves Adventist Academy. Журналисты выяснили, что Хомолка помогала школе в проведении детских экскурсий. Также она приходила в класс для проведения урока вязания и приводила туда собаку, чтобы показать ее ученикам и ответить на их вопросы. Кроме этого, она регулярно сама привозит своих детей в школу и забирает их после уроков. После того, как участие женщины в школьных делах привлекло внимание прессы, многие родители возмутились. "Ей здесь не место. Что бы вы подумали, если бы узнали, что ваш ребенок общается с серийным убийцей? Это неправильно", — заявила одна из матерей. Представитель школы пояснил, что администрация учебного заведения в курсе криминального прошлого Хомолки. Женщина не является волонтером на постоянной основе и никогда не остается с учениками одна без присмотра со стороны. Ранее сообщалось, что в Великобритании в тюремной больнице скончался серийный убийца Иэн Брейди, который в 1960-е годы со своей подругой убил пятерых подростков.