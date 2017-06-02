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Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа о выходе США из соглашения по климату.

«Сегодня будущему благополучию нашей планеты угрожает неосторожное решение президента Трампа вывести Соединённые Штаты из Парижского соглашения по климату. Наше будущее на этой планете сейчас подвержено большему риску, чем когда-либо ранее», — написал Ди Каприо в Instagram.

По его словам, пришло время бросить вызов лидерам, которые не верят в научные факты или эмпирические истины.

В 1998 году актёр основал благотворительный фонд Leonardo DiCaprio's Foundation, который борется с загрязнением окружающей среды и глобальным потеплением.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала крайне прискорбным решение Трампа о выходе из соглашения по климату.

1 июня Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату.