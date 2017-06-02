Владельца банка спермы подозревают в отцовстве 60 детей
Суд в Нидерландах поддержал запрос 23 семей, требовавших проверить ДНК умершего владельца банка спермы, которого подозревают в подмене донорской спермы на свою в десятках случаев.
Ян Карбаат подозревается в том, что он стал отцом около 60 детей. В апреле владелец клиники Bidjorp Medical Centre под Роттердамом умер в возрасте 89 лет.
Тесты ДНК будут проводится на основе предметов, которые следователи намерены изъять из дома Карбаата.
Адвокат семьи доктора утверждает, что у обратившихся в суд людей не было оснований для подачи иска.
Сам Ян Карбаат называл себя "пионером в области искусственного оплодотворения".
Его клиника была закрыта в 2009 году после появления информации о том, что он подделывал данные анализов и донорские описания, а также превышал допустимый лимит по соотношению числа доноров и детей.
На одном из судебных слушаний адвокат 23 семей отмечал, что у одного из его клиентов были карие глаза, тогда как у его предполагаемого донора были голубые, а другой его подзащитный был внешне похож на доктора Карбаата.
Как сообщает корреспондент Би-би-си Анна Холлиган, образцы ДНК будут храниться в запечатанном виде до тех пор, пока представители семей не приведут убедительных доказательств того, что доктор является их биологическим отцом.