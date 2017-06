В мире |

Более 80 тыс. человек эвакуированы с территории рок-фестиваля Rock am Ring в Германии. Власти приняли решение прервать мероприятие в связи с поступившими сообщениями о возможной террористической угрозе. Полиция проводит расследование по факту полученных сигналов.

Об этом сообщает англоязычный сайт RT со ссылкой на немецкие СМИ. Также об этом сообщили организаторы на странице фестиваля в Facebook.

Ранее организаторы сообщили, что фестиваль в Нюрбурге прерван из-за террористической угрозы.

Полиция обязала всех посетителей фестиваля покинуть его территорию.

«Мы должны поддерживать расследования полиции», — добавили организаторы.

Они выразили надежду, что фестиваль продолжится завтра, 3 июня, и поблагодарили участников за сотрудничество в связи с инцидентом.

Total disappointment. But many are staying here on the Rock an Ring facilities, feeling safer than on the camping areas pic.twitter.com/85YfgnvXEq