Из-за угрозы теракта эвакуированы более 80 тысяч участников фестиваля в Германии

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В мире | 3 июня 2017 года, 00:13

Более 80 тыс. человек эвакуированы с территории рок-фестиваля Rock am Ring в Германии. Власти приняли решение прервать мероприятие в связи с поступившими сообщениями о возможной террористической угрозе. Полиция проводит расследование по факту полученных сигналов.

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Об этом сообщает англоязычный сайт RT со ссылкой на немецкие СМИ. Также об этом сообщили организаторы на странице фестиваля в Facebook.

Ранее организаторы сообщили, что фестиваль в Нюрбурге прерван из-за террористической угрозы.

Полиция обязала всех посетителей фестиваля покинуть его территорию.

«Мы должны поддерживать расследования полиции», — добавили организаторы.

Они выразили надежду, что фестиваль продолжится завтра, 3 июня, и поблагодарили участников за сотрудничество в связи с инцидентом.

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Источник: Russia Today
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