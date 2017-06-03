Из-за угрозы теракта эвакуированы более 80 тысяч участников фестиваля в Германии
Более 80 тыс. человек эвакуированы с территории рок-фестиваля Rock am Ring в Германии. Власти приняли решение прервать мероприятие в связи с поступившими сообщениями о возможной террористической угрозе. Полиция проводит расследование по факту полученных сигналов.
Об этом сообщает англоязычный сайт RT со ссылкой на немецкие СМИ. Также об этом сообщили организаторы на странице фестиваля в Facebook.
Ранее организаторы сообщили, что фестиваль в Нюрбурге прерван из-за террористической угрозы.
Полиция обязала всех посетителей фестиваля покинуть его территорию.
«Мы должны поддерживать расследования полиции», — добавили организаторы.
Они выразили надежду, что фестиваль продолжится завтра, 3 июня, и поблагодарили участников за сотрудничество в связи с инцидентом.
Total disappointment. But many are staying here on the Rock an Ring facilities, feeling safer than on the camping areas pic.twitter.com/85YfgnvXEq— Rick Fulker (@rickfulker) June 2, 2017
Video shows German authorities clear thousands of fans from music festival after receiving "concrete" terror threat. https://t.co/TYEuxlSDtJ pic.twitter.com/6uTS81XDnT— ABC News (@ABC) June 2, 2017