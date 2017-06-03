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Американская певица Ариана Гранде навестила фанатов, пострадавших в результате взрыва на ее концерте.

Исполнительница побывала в Королевском детском госпитале Манчестера. Она пообщалась с детьми, которые получили ранения, их родителями и персоналом больницы.

"Готов лопнуть от счастья, что она пришла. Никогда не видел свою дочь Джэден такой счастливой. Даже заплакал", - написал отец одной из пострадавших Питер Манн.

Певица Гранде вернулась в Манчестер из США. Завтра, в воскресенье, 4 июня, она примет участие в благотворительном мероприятии One Love. На нем также выступят звезды британской и мировой поп-сцены Джастин Бибер, Coldplay и другие.

Выручка от продажи билетов будет направлена в фонд We Love Manchester, созданный городским советом вместе с британским отделением Красного Креста для помощи пострадавшим от теракта.

Ariana Grande visited fans earlier today pic.twitter.com/3jWvEs3e6X — Ariana Grande Update (@ArianatorDesire) 2 июня 2017 г.

22 мая в финале концерта Гранде на "Манчестер-арене" прозвучал взрыв. Погибли 22 человека. Полиция считает, что взрыв совершил смертник-одиночка Салман Абеди.