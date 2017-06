В мире |

Подписчики премьера Индии Нарендры Моди в Twitter сочли за оскорбление вопрос, который ему задала ведущая NBC News Мегин Келли, сообщает портал ria.ru.

Перед пленарным заседанием на Петербургском международном экономическом форуме, где Келли была модератором дискуссии, американская журналистка обменялась репликами с Владимиром Путиным и Нарендрой Моди.

​"Я видел ваш твит, с зонтиком", — сказал индийский премьер, напомнив о фотографии, которую Келли опубликовала в соцсети.

"Да? Вы есть в Twitter?" – переспросила журналистка.

Моди ответил утвердительно, но вопрос Келли вызвал бурю негодования среди его подписчиков – их у премьера Индии 30 миллионов.

По данным Twitter Counter, по числу фолловеров в соцсети Моди занимает третье место среди политиков – после Барака Обамы и Дональда Трампа. Блог самой Келли в Twitter читают лишь 2,3 миллиона человек.

Dear @megynkelly here is ur twitter profile vs @narendramodi sir profile,still u ask that r u on twitter. Wats d population f ur country btw pic.twitter.com/bFcanO6iLP