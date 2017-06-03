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На прошлой неделе в Лондоне были отменены и перенесены десятки рейсов авиакомпании British Airways. Из-за сбоя в энергосети были перезагружены компьютеры, работа терминалов приостановилась, компания потеряла десятки миллионов на компенсациях и дополнительных расходах. Судя по всему, виноват в этом один сотрудник, который, случайно или нет, сделал глупость, сообщает портал medialeaks.ru со ссылкой на Independent.

Десятки тысяч людей вынуждены были отменить свои планы в прошлые выходные из-за сбоя в работе аэропортов Гатвик и Хитроу. Вышли из строя и потребовали перенастройки компьютерные системы регистрации и бронирования British Airways, основного пользователя обоих узлов.

Природа сбоя была не до конца понятна: при внезапном обрыве цепи обычно включается блок UPS, который позволяет некоторое время работать от резервного источника питания и совершить "плавную посадку" системы или запитать её от автономного генератора. В этот раз ничего такого не произошло, UPS работал, но не помог. Расследование показало причину.

Согласно источнику, отключение произошло из-за одного из подрядчиков, обслуживающих аэропорт. Глава IT-направления в компании International Airlines Group (в неё входит British Airways) в письме сотрудникам рассказал, что причиной сбоя был не отказ электронных систем и вообще не программное обеспечение. Судя по тому, что журналистам рассказали источники внутри авиакомпании, случилось обычное происшествие. Кому-то понадобилось отключить электричество ненадолго, чтобы сделать какую-то работу. И он его просто отключил, не совсем в том месте, где надо было. На короткое время система, уже внутри терминала, не подключенная к резервному питанию, осталась без тока и жестко перезагрузилась.

В итоге British Airways понесла дополнительные расходы — около 61 миллиона евро: пришлось платить за гостиницу тем, у кого отменились рейсы, рассаживать опоздавших пассажиров на другие самолёты, возвращать деньги за билеты, оплачивать ремонт и перенастройку.