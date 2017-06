В мире |

В американском городе Портленд полиция разыскивает мужчину, укравшего личные вещи одного из убитых в результате нападения в вагоне метро.

Убитый был одним из тех, кто заступился за двух девушек — афроамериканку и мусульманку, которых оскорблял нападавший. После этого он стал одним из героев соцсетей. Люди постили его фотографию, историю и писали слова поддержки его семье, сообщает портал medialeaks.ru.

26 мая в американском городе Портленд в вагоне метро мужчина начал оскорблять двух девушек — афроамериканку и мусульманку. Свидетели говорят, что оскорбления были расистского характера. За девушек вступились другие пассажиры. Мужчина смертельно ранил двоих из них — 53-летнего Рики Джона Беста и 23-летнего Талиесина Мирддина Намкай-Мече. Произошедшее шокировало весь мир и сплотило жителей Портленда. Они несли цветы, свечи, записки к месту преступления и собирали деньги на помощь пострадавшим.

У одного из убитых — Рики Беста — пропали рюкзак и обручальное кольцо. Его семья сказала, что в рюкзаке были важные для них личные вещи Рики. Полиция просмотрела записи камер видеонаблюдения и обнаружила мужчину, который вышел на одной из станций из того же самого вагона, в котором произошло нападение, и нёс в левой руке рюкзак убитого. Видео и фото с предполагаемым вором полиция распространила в соцсетях, призывая людей помочь им в его поиске.

На момент написания этой статьи полиция Портленда уже заявила в своём Twitter, что подозреваемый найден и задержан, и это спустя несколько часов после размещения его фото.

"Подозреваемый в краже личных вещей Рики Беста задержан. Скоро опубликуем подробности. Спасибо, Портленд!", - такая запись появилась в Twitter Портлендской полиции.

Suspect in theft of property from Ricky Best has been apprehended. More details released soon. Great job Portland! pic.twitter.com/LwOXxTdnpT