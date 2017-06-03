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Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по Ракке, при этом погибли не менее 43 мирных жителей, сообщило сирийское государственное телевидение со ссылкой на очевидцев.

Как передали местные источники, самолеты коалиции атаковали здание, где находились мирные жители, большинство погибших — женщины и дети.

Операцию по освобождению Ракки ведут бойцы "Сирийских демократических сил", основу которых составляют курдские отряды и ополчение арабских племен, поддержку им оказывает американская авиация и спецназ. При этом официальный Дамаск подчеркивает, что американские военные действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере страны, по сути, является интервенцией.

По данным ООН, за последнее время в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор из-за действий коалиции погибли более ста человек. В коалиции заявляли, что изучают 38 сообщений о гибели мирных жителей в результате ее авиаударов. За все время действий коалиции были признаны достоверными 118 из 440 подобных докладов.