На фестивале Rock am Ring задержаны подозреваемые в подготовке теракта (2)

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В мире | 3 июня 2017 года, 14:14

В Германии задержали двух человек, работавших на рок-фестивале Rock am Ring. По информации немецкого издания Welt, они были сотрудниками субподрядчика, который работал с организаторами мероприятия. Утверждается, что как минимум один из них был салафитом – последователем исламского направления салафизм.

Работников фестиваля подозревают в подготовке теракта, из-за информации о котором это мероприятие было ранее прервано.

Полиция пока не сообщает подробностей задержания.

Как писал Mixnews, накануне в Германии приостановили проведение крупнейшего в стране музыкального фестиваля Rock am Ring из-за угрозы теракта. Около 87 000 человек были эвакуированы.

На прошлой неделе спецслужбы Германии предупреждали об угрозе терактов в стране.

Источник: Корреспондент.net
Комментарии 2
Vladi De6 минут назад
ну так демократия, толерантность и права человека .... то ли еще будет ...
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Арэкусандору Петухов24 минуты назад
87000 4elovek v panike, uZHOS!!!
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