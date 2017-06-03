На фестивале Rock am Ring задержаны подозреваемые в подготовке теракта (2)
В мире | 3 июня 2017 года, 14:14
В Германии задержали двух человек, работавших на рок-фестивале Rock am Ring. По информации немецкого издания Welt, они были сотрудниками субподрядчика, который работал с организаторами мероприятия. Утверждается, что как минимум один из них был салафитом – последователем исламского направления салафизм.
Работников фестиваля подозревают в подготовке теракта, из-за информации о котором это мероприятие было ранее прервано.
Полиция пока не сообщает подробностей задержания.
Как писал Mixnews, накануне в Германии приостановили проведение крупнейшего в стране музыкального фестиваля Rock am Ring из-за угрозы теракта. Около 87 000 человек были эвакуированы.
На прошлой неделе спецслужбы Германии предупреждали об угрозе терактов в стране.
Источник: Корреспондент.net
ну так демократия, толерантность и права человека .... то ли еще будет ...
Ответить
87000 4elovek v panike, uZHOS!!!
Ответить