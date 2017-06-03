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В Германии задержали двух человек, работавших на рок-фестивале Rock am Ring. По информации немецкого издания Welt, они были сотрудниками субподрядчика, который работал с организаторами мероприятия. Утверждается, что как минимум один из них был салафитом – последователем исламского направления салафизм.

Работников фестиваля подозревают в подготовке теракта, из-за информации о котором это мероприятие было ранее прервано.

Полиция пока не сообщает подробностей задержания.

Как писал Mixnews, накануне в Германии приостановили проведение крупнейшего в стране музыкального фестиваля Rock am Ring из-за угрозы теракта. Около 87 000 человек были эвакуированы.

На прошлой неделе спецслужбы Германии предупреждали об угрозе терактов в стране.