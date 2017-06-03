В мире |

Немецкая полиция разрешила продолжить музыкальный фестиваль Rock am Ring, приостановленный из-за подозрений в готовящемся теракте.

"После интенсивных поисковых мероприятий, проведенных на всей территории фестиваля, подозрения в угрозе не подтвердились", - сообщило руководство крупнейшего в Германии музыкального форума в субботу, 3 июня, на официальной странице Rock am Ring в соцсети Facebook.

Полиция позволила продолжить подготовительные работы на фестивальных сценах, говорится далее в заявлении. Точное время продолжение концертной программы пока неизвестно. Полиция также подтвердила, что следственные мероприятия на территории Rock am Ring завершены.

Утром 3 июня полицейские продолжали работу на концертной площадке, оборудованной в районе автогоночной трассы Нюрбургринг в национальном парке Айфель на западе страны.

Накануне полиция объявила о решении приостановить фестиваль, на который съехались 87 000 любителей рок-музыки под открытым небом. У властей имеются "конкретные сведения, на основании которых нельзя исключить возможность террористической угрозы", пояснили правоохранители. Участников и зрителей попросили покинуть территорию, где оборудована концертная площадка.

По информации общественно-правовой медиакомпании ARD, решение связано с задержанием двух человек, которые обладали удостоверениями, позволявшими им находиться на территории фестиваля. Один из них является родственником исламиста, находящегося под арестом. В свою очередь правоохранительные органы сообщили о временном задержании трех мужчин-салафитов из федеральной земли Гессен. По меньшей мере один из них обладал доступом на территорию фестиваля в качестве сотрудника одной из субподрядных фирм, заявил представитель полиции.

Все трое задержанных утром 3 июня были освобождены. Одновременно полиция указала, что при обыске концертных площадок и других зон на территории фестиваля не было обнаружено подозрительных предметов.