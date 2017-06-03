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Три взрыва последовали один за другим во время похоронной церемонии в Кабуле, проходившей сегодня, 3 июня. Согласно сообщению афганского телеканала ToloNews, ссылающегося на представителей власти, погибли 18 человек, тип взрывных устройств пока не установлен.

Взрывы произошли в районе кладбища в районе Хаир-Хана во время похорон Мохаммада Салема Изидьяра - сына известного политика Мохаммада Алама Изидьяра - депутата, представляющего интересы провинции Панджшер в верхней палате афганского парламента.

Движение "Талибан" не взяло на себя ответственность за организацию этих взрывов, распространив соответствующее заявление через сеть микроблогов Twitter. Афганские власти заявили, что взрыв устроили террористы-смертники.

Мохаммад Салем Изидьяр был убит накануне, 2 июня, в результате стычки полиции с демонстрантами, протестовавшими против действий афганских сил безопасности и президента Ашрафа Гани, не сумевших предотвратить террористическую атаку в дипломатическом квартале Кабула. Полицейские стали стрелять в толпу протестующих, были убиты не менее семи человек, 15 ранены.

Ранее, 31 мая, в результате взрыва заминированной автоцистерны у здания посольства ФРГ погибли около 90 человек, не менее 460 были ранены. Кроме того, сгорели около 30 автомобилей, выбиты стекла в магазинах и зданиях в радиусе 1 км от центра взрыва.