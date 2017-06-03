В мире |

В июне жители и гости Москвы смогут познакомиться с роботом-Пушкиным, сообщает официальный сайт мэра Москвы mos.ru.

Андроида, который может прочитать около 600 стихотворений классика, привезут с "Робостанции" ВДНХ на Московский фестиваль современной российской литературы, который пройдет в парке Сокольники 11 и 12 июня. На фестивале в том числе запланированы мероприятия, посвященные дню рождения А.С. Пушкина - 6 июня.

Пушкин — антропоморфный робот, его оболочка сделана из силикона, благодаря которому специалистам удалось добиться портретного сходства. Он одет во фрак, белоснежную рубашку и цилиндр, а черные кудри и бакенбарды делают его еще более похожим на поэта.

Как рассказали в пресс-службе парка Сокольники, посетители фестиваля смогут познакомиться с роботом, он будет читать стихи по заявкам. Послушать их можно будет 11 и 12 июня с 12:00 до 18:00 рядом с эстрадой "Ротонда", недалеко от главного входа в парк. Рядом с роботом будет находиться стойка с планшетом. С его помощью гости фестиваля смогут выбрать из списка любимое произведение, и андроид его прочитает.

Кстати, в поэтической программе будут не только стихотворения, но и масштабные произведения, например поэма "Руслан и Людмила" или роман в стихах "Евгений Онегин". Их можно послушать полностью или выбрать любимый отрывок, к примеру письмо Татьяны к Онегину.

Декламирует андроид в статической позе, зато его мимика во время чтения схожа с человеческой — он умеет улыбаться, шевелить губами и бровями.

"Пушкин принадлежит к разряду так называемых антропоморфных, или человекообразных, роботов, — рассказали в пресс-службе "Робостанции". — У него 16 мимических мышц, которые двигаются благодаря специальным моторам, поэтому робот может демонстрировать различные эмоции, открывать рот и читать стихи. Эти моторы покрывает силиконовая кожа. Разработчики подобрали специальный мягкий силикон, чтобы он легко управлялся двигателями и передавал пластику, сопоставимую с человеческой".

Фото/mos.ru

Читать произведения Пушкина робот будет не искусственным монотонным голосом, а выразительным мужским. Стихи записывал профессиональный актер.

После окончания фестиваля робота вернут в павильон № 2, на ВДНХ, где в павильоне находится 25 роботов с различным функционалом.