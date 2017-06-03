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Швейцария отправляет на восток Украины, в том числе в районы, контролируемые руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, гуманитарную помощь на сумму более миллиона евро. Гуманитарный груз предоставлен Швейцарским агентством развития и сотрудничества. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает информационное агентство "Українські новини".

Как уточнялось накануне на сайте украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, 2 июня первая колонна из 30 грузовиков прошла соответствующую проверку на КПВВ "Новотроицкое" и пересекла линию разграничения. Помимо Донецка и Луганска, гуманитарный груз будет доставлен также в Мариуполь и Курахово.

"Со 2 по 8 июня гуманитарный груз будет доставляться на территорию, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Всего в район конфликта предполагается направить 80 грузовых автомобилей, которые, среди прочего, доставят на восток Украины 1650 тонн химических реагентов для очистки воды, а также медицинское оборудование: ультразвуковые аппараты, неонатальные инкубаторы, дефибрилляторы и лабораторное оборудование для диагностики туберкулеза.

Кроме того, на 6 и 7 июня намечен визит в Мариуполь министра иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтера, он будет присутствовать при передаче гуманитарной помощи. Швейцарское агентство развития и сотрудничества уже в шестой раз предоставляет гуманитарную помощь для восточных городов Украины.

Ранее, 1 июня, Международный Комитет Красного Креста направил 13 грузовиков с гуманитарной помощью на территорию ДНР и ЛНР.