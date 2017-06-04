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В Лондоне, на Лондонском мосту фургон наехал на прохожих. Пока не ясно, почему это произошло, но, как сообщают, есть пострадавшие.

Корреспондент Би-би-си Хоули Джонс, случайно оказавшаяся на месте происшествия и ставшая его свидетелем, сообщила, что фургон белого цвета, ехавший на скорости около 50 миль в час, неожиданно наехал на тротуар.

По ее словам, он задел четыре-пять человек, после чего поехал дальше. Полиция и скорая помощь прибыли на место происшествия через 8-10 минут.

Мосту перекрыт и оцеплен полицией. Полиция подтвердила, что на мосту произошел "серьезный инцидент". Обстоятельства произошедшего пока неясны.