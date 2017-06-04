Фургон наехал на пешеходов на Лондонском мосту
В мире | 4 июня 2017 года, 00:59
В Лондоне, на Лондонском мосту фургон наехал на прохожих. Пока не ясно, почему это произошло, но, как сообщают, есть пострадавшие.
Корреспондент Би-би-си Хоули Джонс, случайно оказавшаяся на месте происшествия и ставшая его свидетелем, сообщила, что фургон белого цвета, ехавший на скорости около 50 миль в час, неожиданно наехал на тротуар.
London Bridge sealed off pic.twitter.com/LIXOdYpW4R— Hadley Langley-Smith (@Hadleyls) 3 июня 2017 г.
По ее словам, он задел четыре-пять человек, после чего поехал дальше. Полиция и скорая помощь прибыли на место происшествия через 8-10 минут.
Мосту перекрыт и оцеплен полицией. Полиция подтвердила, что на мосту произошел "серьезный инцидент". Обстоятельства произошедшего пока неясны.
Источник: BBC Russian