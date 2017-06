В мире |

Поздно вечером в субботу, 3 июня, на Лондонском мосту в центре британской столицы микроавтобус совершил наезд на людей на пешеходной зоне. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали пять-шесть человек. СМИ сообщают, что рядом с мостом царит паника, есть информация о ножевых ранениях у нескольких человек, а также о доносившихся с места происшествия звуках стрельбы. Телеканал Sky News со ссылкой на свои источники передает, что события на Лондонском мосту рассматриваются как террористический акт.

Полиция между тем заявила, что практически одновременно произошли еще два инцидента в других частях Лондона. Один из них произошел на рынке в районе Боро: там, как утверждают правоохранители, было совершено нападение с ножом, полиция была вынуждена открыть стрельбу. Третий инцидент - в районе Воксхолл, его подробности не сообщаются.

Стражи порядка призвали жителей "Бежать, прятаться, рассказывать остальным" в случае, если окажутся рядом с местом атаки.

Корреспондент агентства Reuters сообщает, что мост был перекрыт по требованию правоохранительных органов. На месте присутствует около десятка автомобилей полиции, стражи порядка вооружены.

Один из очевидцев произошедшего, находившийся на мосту в момент инцидента, заявил агентству, что видел как минимум трех человек, у которых были перерезаны горла. Лондонские медики эту информацию комментировать не стали, ограничившись лишь тем, что в настоящий момент оказывают помощь пострадавшим.

В британской транспортной полиции заявили, что в результате инцидента есть жертвы. Правоохранители дали понять, что речь идет не только о пострадавших от наезда автомобиля, но и о ножевых ранениях.

ТАСС со ссылкой на телеканал BBC отмечает, что, по предварительным данным, в результате инцидента на мосту пострадали пять человек. Микроавтобус двигался со скоростью около 80 километров в час и не сбавлял ход. В полиции телеканалу заявили, что на мосту "более одного погибшего".

Газета The Sun пишет, что на мосту лежат люди, у некоторых - ножевые ранения. Кроме того, сообщается о том, что с Лондонского моста доносились звуки стрельбы. Сотрудник издания, находящийся рядом с местом произошедшего, рассказал, что видел одного человека, которого полиция уводила под руки в наручниках.

CNN со ссылкой на очевидцев сообщает, что два вооруженных ножами человека вошли в ресторан рядом с Лондонским мостом и напали на его посетителей. Собеседник телеканала рассказал, что неизвестный ранил официантку в шею, а затем воткнул нож в спину одному из посетителей.

На видеозаписи, сделанной в непосредственной близости от места событий, слышны крики полицейского, который требует всех немедленно покинуть территорию. Люди в этот момент в панике рассыпаются в стороны.

Официальных комментариев относительно инцидента в центре Лондона от полиции или местных властей пока не поступало, однако происходящее напоминает теракт, произошедший в городе 22 марта. Тогда автомобиль, за рулем которого находился террорист, наехал на пешеходов на тротуаре на Вестминстерском мосту, а после этого врезался в ограждение у Вестминстерского дворца. Террорист вышел из автомобиля и направился в парламент. Он напал с ножом на безоружного полицейского, который впоследствии скончался от полученных ранений.

