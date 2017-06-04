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Мужчина, имя которого не называется, застрелил восемь человек вечером в субботу в дачном кооперативе в поселке Редкино Конаковского района Тверской области, сообщили в Следственном комитете РФ.

Подозреваемый задержан и в ближайшие часы будет допрошен, заявила представитель СК Светлана Петренко.

Согласно официальной информации, шестеро мужчин и две женщины были убиты во время мeроприятия в результате бытового конфликта. Один из его участников сходил домой за оружием и застрелил своих обидчиков, а также случайных свидетелей. О каком именно мероприятии идет речь, в СК не уточнили.