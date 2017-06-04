В мире |

Официальная газета Рабочей партии Северной Кореи "Нодон синмун" объявила о готовности вооруженных сил страны нанести ядерный ракетный удар по континентальной части США. Такой вывод сделан после испытаний баллистической ракеты Hwasong-12.

"Если Вашингтон осмелится совершить провокацию в отношении Пхеньяна, то КНДР нанесет справедливый ядерный удар, который превратит США в пепел. Произойти это может в любое время", - цитирует статью ТАСС.

Газета также называет "блефом и смехотворной трусливой акцией попытки США запугать КНДР с помощью американских стратегических ядерных вооружений, размещенных вокруг Корейского полуострова.

"Нодон синмун", выражающая мнение руководства Трудовой партии Кореи, рекомендует администрации Дональда Трампа отказаться от враждебной политики в отношении народной республики.

"В противном случае возможности Пхеньяна для нанесения ядерного удара по США будут с каждым днем возрастать более быстрыми темпами", - пишет газета.

Напомним, что 14 мая КНДР успешно осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12. Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки.

В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.