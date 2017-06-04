Трамп призвал отбросить политкорректность после теракта в Лондоне

фото

В мире | 4 июня 2017 года, 17:20

После нового теракта в центре Лондона президент США Дональд Трамп призвал "отказаться от политкорректности и взяться за обеспечение безопасности" людей.

"Если мы не поумнеем, будет только хуже", - написал он на своей странице в Twitter сегодня, 4 июня.

В следующем посте американский президент раскритиковал заявление мэра британской столицы Садика Хана после нападения на Лондонском мосту и рынке Боро.

"В результате теракта не менее семи погибли и 48 ранены, а мэр Лондона заявляет, что "нет причин для тревоги", - написал Трамп. Между тем, высказывание Хана касалось присутствия в центре Лондона военнослужащих, а не террористической угрозы в Великобритании.

Напомним, как писал Мixnews, Лондоне в ночь на 4 июня фургон наехал на прохожих на Лондонском мосту. После этого на близлежащем рынке Боро неизвестные с ножами напали на ресторан. По уточненным данным, семь человек погибли, 48 ранены. Все трое нападавших были застрелены полицейскими. Теракт стал третьим в Великобритании за последние месяцы.

Источник: Deutsche Welle
Комментарии