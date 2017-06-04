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После нового теракта в центре Лондона президент США Дональд Трамп призвал "отказаться от политкорректности и взяться за обеспечение безопасности" людей.

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июня 2017 г.

"Если мы не поумнеем, будет только хуже", - написал он на своей странице в Twitter сегодня, 4 июня.

В следующем посте американский президент раскритиковал заявление мэра британской столицы Садика Хана после нападения на Лондонском мосту и рынке Боро.

"В результате теракта не менее семи погибли и 48 ранены, а мэр Лондона заявляет, что "нет причин для тревоги", - написал Трамп. Между тем, высказывание Хана касалось присутствия в центре Лондона военнослужащих, а не террористической угрозы в Великобритании.

Напомним, как писал Мixnews, Лондоне в ночь на 4 июня фургон наехал на прохожих на Лондонском мосту. После этого на близлежащем рынке Боро неизвестные с ножами напали на ресторан. По уточненным данным, семь человек погибли, 48 ранены. Все трое нападавших были застрелены полицейскими. Теракт стал третьим в Великобритании за последние месяцы.