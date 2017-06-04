В Баварии афганский беженец зарезал 5-летнего мальчика из России (2)

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В мире | 4 июня 2017 года, 17:40

В одном из общежитий для беженцев в Баварии 41-летний афганец убил пятилетнего мальчика. Прибывшие на место полицейские застрелили преступника, сообщил представитель полиции Регенсбурга вечером в субботу, 3 июня.

Согласно сообщению, афганский беженец захватил мальчика и нанес ему смертельные ножевые ранения. Ребенок скончался еще на месте преступления. 47-летняя мать ребенка - гражданка России - получила тяжелые ранения, но осталась в живых. Она госпитализирована.

В полиции отмечают, что подоплека случившегося пока неизвестна. По некоторым сведениям, преступлению предшествовала громкая ссора между обитателями общежития.

Шестилетний брат погибшего стал свидетелем случившегося и пережил глубокий шок. От шока пострадали также другие люди, в том числе один полицейский.

Источник: Deutsche Welle
Комментарии 2
Pavlovs Vitalijs29 минут назад
Happy Ramadan..... Suki...
Valitj vas nado.....kak beshanih sobak
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Анастасия Короткова20 минут назад
Что творится... ребёнка за что?
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