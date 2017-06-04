По делу о теракте в Лондоне задержаны 12 человек (1)

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В мире | 4 июня 2017 года, 18:47

Полицейские задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту в Лондоне, сообщил Скотланд-Ярд.

"Задержания произведены в ходе операции в Баркинге на востоке Лондона", - говорится в заявлении полиции.

Сейчас спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов.

Скотланд-Ярд не раскрывает личностей задержанных, однако агентство Рейтер со ссылкой на своего фотографа, который находится на месте, сообщает, что в числе задержанных четыре женщины.

"Из многоквартирного дома были выведены четыре женщины, их лица были закрыты. Их увезли на двух полицейских микроавтобусах", — передает агентство.

Как уже сообщалось, в ночь на воскресенье трое террористов устроили атаку в центре города. Сначала они на микроавтобусе врезались в толпу на Лондонском мосту, а затем вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих.

Жертвами атак стали семь человек, еще 48 получили ранения. Полиция нейтрализовала нападавших за восемь минут. Британские власти квалифицировали произошедшее как теракт.

Источник: РИА Новости
Комментарии 1
Anatoly1 час назад
Меня всегда восхищало,какие добрые и отзывчивые эти пришельца из Африки.Их стряхнули с пальм,позволили приехать в Европу,дали пособия и статус,благодаря которому можно не работать,а всю жизнь валять дурака и благодарить своих спасителей.Вот они и благодарят. Но видимо,недостаточно,раз их всех разом не отгрузят назад в Африку на пальмы. Ведь при нынешней тупой толерантности европейцев это будет продолжаться вечно.Армия втроржения уже прибыла.Теперь она будет пополняться и теракты будут продолжаться в разное время и в разных частях.Ведь у жителей пальм существует единый центр управления и они знают где и когда надо благодарить доверчивых европейцев.И может так получиться,что через несколько лет один Абдулла,который отправляется к аллаху не сможет взять с собой европейцев по причине того,что европейцы заканчиваются.Уже все давно убыли. И сразу вопрос.А кто тогда будет работать и лпатить приличные пособия? Ведь самим не хочется,они ведь прибыли на длительный отдых,а не гнуть спину на европейцев. И ведь с каждым годом ИХ количество в Европе будет увеличиваться,и с этим явлением никто бороться не в силах.Нет умения и силы воли - посадить на лодки и назад.Всех до одного ради спасения остатков европейских ценностей.Ведь для обитателей верхушек пальм это совсем не ценности и они с радостью будут их разрушать у вас при вашем молчаливом согласии.
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