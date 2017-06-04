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Следователи обнаружили тело девятой жертвы массового убийства на территории садоводческого товариществе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района Тверской области.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, "в ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями".

В общей сложности жертвами нападения стали четыре женщины и пятеро мужчин. Стрелявший задержан, с ним работают следователи.

По предварительным данным, ночью житель Москвы, 1972 года рождения, распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате чего предварительно погибло девять человек.

Выжившим удалось связаться с правоохранительными органами. Нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, генетическая, криминалистическая и медицинская.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело передано следователям центрального аппарата СК, бригада следователей и криминалистов центрального аппарата приступила к осмотру места происшествия, задействовав новейшую криминалистическую технику.

"Уже опрошены соседи и другие свидетели", - сообщила Светлана Петренко.