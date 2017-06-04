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Столичная полиция Лондона склоняется к мнению, что исполнители теракта действовали самостоятельно, однако продолжает изучать связи подозреваемых, заявил глава антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих на рынке Боро. В результате нападений Лондоне погибли семь человек, 48 получили ранения. Более двух десятков пострадавших находятся в критическом состоянии. Полиции удалось нейтрализовать всех троих террористов.

"Мы все больше склоняемся к мнению, что действовали трое индивидуумов, но мы изучаем, был ли кто-то еще причастен к организации и нет ли за ними какой-либо террористической сети", — сказал Роули.

Он отметил, что следствию удалось заметно продвинуться в деле идентификации террористов.

Ранее сообщалось, что Скотланд-Ярд провел спецоперацию на востоке города, в результате которой задержали 12 подозреваемых в причастности к террористической атаке.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что три теракта, произошедшие в Великобритании за последние два с половиной месяца, напрямую не связаны между собой, их объединяет только исламистская идеология.

В марте террорист по имени Халид Масуд сбил пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем у здания парламента смертельно ранил полицейского. Всего в этой атаке погибли пять человек, десятки получили ранения. Террориста ликвидировала полиция.

Ровно через два месяца, 22 мая, прогремел взрыв в Манчестере, где смертник Салман Абеди подорвал себя во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"