ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
В мире | 5 июня 2017 года, 00:58
Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт, произошедший в центре Лондона, передает Reuters.
Ранее сообщалось, что среди жертв теракта в Лондоне оказались граждане Канады и Франции
В минувшую субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого трое вооруженных террористов вышли из автомобиля и напали с ножами на прохожих. В результате теракта погибли семь человек, еще 48 получили ранения.
Полиция ликвидировала нападавших на месте происшествия. К настоящему моменту по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.
Источник: Газета.ru