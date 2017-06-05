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Спасатель и альпинистка погибли в австрийских Альпах в воскресенье после того, как оборвался канат, поднимавший их на борт вертолета. Два альпиниста - женщина и мужчина - обратились за помощью к спасателям в районе города Трофайах.

Спасательные вертолет установил местоположение альпинистов, и 28-летний спасатель спустился на веревке, чтобы поднять их наверх. Он закрепил обоих на канат и начал поднимать их на борт вертолета, однако канат по неизвестной причине оборвался, и все трое упали в ущелье, рассказал представитель полиции.

Женщина и спасатель погибли, мужчина-альпинист получил серьезные травмы.